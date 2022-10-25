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Скидка - 500 р. на первый заказ
ТОЛЬКО новая и оригинальная техника
Гарантия на все устройства 1 год
Доставка по всей России
Рассрочка на 12 месяцев
Наличными, Visa, Master Card, МИР
Собственные курьеры
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Мы являемся прямыми оптовыми поставщиками таких брендов как Apple, Xiaomi, Samsung. Благодаря чему мы способны работать на минимальной наценке и радовать наших клиентов низкими ценами
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
ТОЛЬКО новая и оригинальная техника
Доставка по всей России
Скидка - 500 р. на первый заказ
Рассрочка на 12 месяцев
Мы являемся прямыми оптовыми поставщиками таких брендов как Apple, Xiaomi, Samsung. Благодаря чему мы способны работать на минимальной наценке и радовать наших клиентов низкими ценами
Наличными, Visa, Master Card, МИР
Собственные курьеры
Доставка в день заказа
Гарантия на все устройства 1 год
Возможность проверки товара перед покупкой
Отзывы клиентовВсе отзывы
Все пришло, оригинальный и абсолютно новый.
Цены ниже чем в других магазинах на 20...
Все пришло, оригинальный и абсолютно новый.
Цены ниже чем в других магазинах на 20-30 %.
Контактный центр работает тоже отлично, хорошая обратная связь, где можно уточнить интересующие вас вопросы.
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Телефон с завода,запеч...
Телефон с завода,запечатанный,без повреждений и нареканий. Отличный магазин,вежливый и компетентный персонал.
Самые низкие цены,большой выбор расцветок и моделей(была бы возможность,загрузил бы сюда видеообзор,но….).
Большое спасибо за хороший товар! Уже прорекламировать некоторым друзьям и знакомым.
Всем рекомендую!!!
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Все оперативно оформили, курьер привез вовремя.
В честь дня ...
Все оперативно оформили, курьер привез вовремя.
В честь дня рождения подарили еще и чехол. Спасибо вашей вашей команде. Красавчики! Буду советовать знакомым
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• Заказ подняли на этаж
• Курьер был вежлив
• Курьер позвонил заранее
• Тов...
• Заказ подняли на этаж
• Курьер был вежлив
• Курьер позвонил заранее
• Товары надёжно упакованы
• Была возможность проверить товар
• Не было проблем с оплатой
Комментарий: Все отлично!
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